Inter, Inzaghi si lamenta in conferenza: “Mai visto un doppio giallo nel primo tempo”

Serata amara per l'Inter di Simone Inzaghi, che in conferenza stampa commenta il ko casalingo contro l'Empoli.



Di Skriniar ha già parlato. Cosa sta succedendo a Dumfries? "Sta lavorando per mettersi alla pari, questi ultimi giorni ha lavorato bene, però stasera ho inserito Bellanova, è un altro ragazzo giovane che si sta allenando bene. Le volte che l'ho fatto entrare ha sempre dato buoni risultati, oggi è andato un po' in difficoltà. Dumfries da sabato sarà pienamente a disposizione".

Col senno di poi non pensa di essere stato troppo prudente restando a cinque dietro a inizio secondo tempo?

"Ho fatto la scelta che ritenevo più opportuna in quel momento e penso che sia stata la scelta giusta, in inferiorità numerica avevamo sofferto meno che nei primi trenta minuti. Poi con Dzeko e Lukaku in panchina avrei potuto cambiare a venti dalla fine, le partite sono lunghe. Dispiace, abbiamo preso un gol in ripartenza per troppa voglia di vincere. Tatticamente la partita è stata giocata nel modo giusto, anche l'espulsione per un doppio giallo nel primo tempo non mi era mai capitato in sette anni e a volte tolgo apposta gli ammoniti".

Non c'era troppo nervosismo?

"Bisogna essere più forti in quei momenti, è normale che nelle ultime partite un pochettino ci siamo innervositi troppo, ma non solo per colpa nostra. Sono successe cose strane, però dobbiamo andare al di là di questo e delle sconfitte. Questa ci penalizza, però abbiamo chiuso il girone di andata con 37 punti e dei rimpianti: a parte il Napoli siamo tutte lì".

Sei sconfitte sono tante. Come mai?

"Io penso che siano tante, però se guardo anche le altre sono tutte lì e hanno avuto bene o male lo stesso cammino dell'Inter. Sono tante, è vero, dovremo analizzare quanto accaduto stasera".