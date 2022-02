Inter, Inzaghi si nasconde: "Juve era la mia favorita per lo scudetto e ora c'è anche il Napoli"

L'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, ha parlato della lotta scudetto intervenuto in conferenza stampa prima del derby: "Penso che la classifica sia molto veritiera. Considero Milan, Atalanta, Napoli e Juventus che in estate era la mia favorita e negli ultimi due mesi sta facendo un grandissimo percorso e in più ha fatto un grande mercato. Ci sono ancora tanti punti a disposizione"