Inter, Inzaghi: "Sono in discussione perché i risultati non arrivano, è sempre così nel calcio"

L'allenatore dell'Inter alla vigilia della sfida contro il Barcellona, gara valida per la terza giornata della fase a gironi di Champions, ha risposto così

Per lei potrebbe essere una delle ultime gare qui? Ed è vero che è stato lei a decidere del mancato arrivo di Dybala? Sono due delle domande poste in conferenza stampa a Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter che alla vigilia della sfida contro il Barcellona, gara valida per la terza giornata della fase a gironi di Champions League, ha risposto così:

"Non sono sempre io a decidere, ho una società e una proprietà e tutti andiamo in un'unica direzione. Da un anno e mezzo si va in un'unica direzione. Per quanto riguarda Dybala e Lukaku si è fatta una scelta condivisa... Sulla prima domanda dico che noi allenatori dipendiamo sempre dai risultati, in questo momento non stanno arrivando ed è normale che l'allenatore sia il primo ad essere messo in discussione. Funziona così il calcio, ci sono abituato".