Inter, Inzaghi sorride: recuperati due uomini a centrocampo

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Arrivano buone notizie per l'Inter in vista della gara contro il Bologna in programma per sabato alle 15 a San Siro. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW nella giornata di oggi Davide Frattesi e Stefano Sensi hanno continuato a lavorare a parte ma accelerando e tenendo un buon ritmo. Domani potrebbero tornare entrambi ad allenarsi con il resto del gruppo ma la decisione finale spetterà a Simone Inzaghi. Se tutto dovesse andare nel migliore dei modi lo stesso allenatore deciderà poi se convocarli o meno per la gara contro i rossoblù e se utilizzarli prima della sosta per le Nazionali. Per il resto tutti gli altri sono a disposizione di Inzaghi, a eccezione di Marko Arnautovic, ancora alle prese con il problema muscolare che lo sta tenendo ai box dopo l'infortunio di Empoli.