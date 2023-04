Inter, Inzaghi sul caso Juve: "Serve celerità, altrimenti è difficile per tutti..."

"Io guardo la classifica attuale come in passato". Nel post partita del 3-0 sull'Empoli, il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, ha dichiarato

"Io guardo la classifica attuale come in passato". Nel post partita del 3-0 sull'Empoli, il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, ha commentato anche la graduatoria del campionato di Serie A dopo la momentanea restituzione dei 15 punti alla Juventus: "È a 59 punti, se vince stasera va seconda. Avevo solo chiesto tempi celeri. Così è difficile per tutti, compresa la Juventus".