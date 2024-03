Inter, Inzaghi sul futuro: "Ottimi rapporti col club, valuterò a fine stagione"

Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa del suo futuro e ha risposto a una domanda singolare.

Rimane a lungo Inzaghi all'Inter?

"Io l'ho detto la scorsa volta, dopo la partita con l'Atalanta: sto bene, mi sento gratificato, dai miei giocatori, dai tifosi, dalla società. Mancano ancora le ultime undici di campionato, speriamo ce ne siano ancora di più in Champions e dobbiamo spingere ancora per questi due mesi. Poi, una volta finito, ci si siederà, se ne parlerà e si valuterà come sono andate queste tre stagioni. Ho un grandissimo rapporto con la società, sento sempre Zhang, sono sempre con i dirigenti".

Oltre alla Red Bull hanno paragonato la sua Inter a una RSA.

"No, ma io l'ho letto oggi non so neanche chi l'abbia detto. Alla Lazio si parlava di Ferrari, penso ci siano ottimi meccanici che sono il mio staff. È giusto non guardarsi indietro, siamo contenti di quanto fatto nel 2024, della Supercoppa, sappiamo che mancano due mesi e sono i più importanti".