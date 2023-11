Inter, Inzaghi sulla Juve: "Grande vantaggio avere più tempo per preparare le gare"

È questa una delle domande a cui il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, ha risposto in conferenza stampa alla vigilia

TuttoNapoli.net

Si aspettava la Juve così vicina? È questa una delle domande a cui il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, ha risposto in conferenza stampa alla vigilia del delicatissimo derby d'Italia contro la Juventus, in programma domani all'Allianz Stadium: "Assolutamente sì, chiaramente la Juventus ha un allenatore come Allegri ed è un'ottima squadra. Vuole sempre vincere, come l'Inter del resto: ha grandissime ambizioni e quest'anno ha più tempo per preparare le partite, sappiamo tutti che è un grandissimo vantaggio. Noi non ci nascondiamo, ci assumiamo le nostre responsabilità ed è uno stimolo per migliorarci ogni giorno. Ci sono dei momenti in cui dicono che la squadra da battere è l'Inter e altri in cui dicono che ci siamo indeboliti, ma dipende sempre dai risultati".

Domani si sfidano le due migliori difese e le due squadre che hanno mandato a segno più difensori. Quali tratti in comune ci sono?

"Domani sarà una grande partita, in uno stadio pieno: prima contro seconda, sappiamo tutti che significato ha Juve-Inter e sarà una gara importante per entrambe le squadre. Stanno facendo punti entrambe, hanno moduli simili e dovremo fare bene i duelli individuali".