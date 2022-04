Inter, Inzaghi 'vede' lo scudetto: "Ora bravi a gestire energie e forze"

L'analisi di Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro la Roma

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'analisi di Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro la Roma. "Mi soddisfa la concentrazione, temevo molto questa partita e veniva tre giorni dopo il derby dove avevamo speso tanto. Bisognava mettere in campo una prestazione di valore e i ragazzi sono stati bravissimi. Lautaro aveva bisogno dei gol, non è mai stato un problema anche quando non ne ha fatti. Si è sempre allenato nel migliore dei modi, adesso sta benissimo e lo sfruttiamo. Loro ci venivamo a prendere alti, è una squadra che non perdeva da dodici partite e sono stati bravissimi i ragazzi facendo una grandissima partita. E' un punto di partenza, dobbiamo inseguire. Ora c'è finalmente questo recupero con il Bologna da preparare nel migliore dei modi".

Portarla a casa vale un pezzo di Scudetto?

"Io penso che ci trovo una vittoria importantissima. E' un momento intenso, dovremmo essere bravi a gestire forze ed energie mentali con diverse partite ravvicinate, vogliamo giocarcele a petto in fuori".