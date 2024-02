Inter-Juve da record, secondo incasso di sempre in Serie A: il dato ufficiale sul pubblico

Il Meazza fa registrare il soldout.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

75.547 spettatori hanno assistito a San Siro a Inter-Juventus, questo è il dato ufficiale comunicato pochi minuti fa dalla società nerazzurra. Il Meazza fa registrare il soldout, con un incasso lordo, inclusi i servizi di ospitalità da 6.296.245 euro.

Inter da record. Si tratta del secondo migliore incasso nella storia della Serie A. Le casse nerazzurre sorridono, con una punta d'orgoglio: Inter-Juve di oggi si piazza infatti in mezzo ad altre due gare giocate dai milanesi in casa, per un podio tutto nerazzurro. Il primo, record assoluto in Serie A, resta Inter-Juventus del 6 ottobre 2019, con 6.620.976 euro d'incasso e 75.923 spettatori, gara vinta 2-1 dai bianconeri all'epoca di Sarri. A completare il podio ecco Inter-Milan del 5 febbraio 2023, vinto 1-0 dai nerazzurri, con 75.584 spettatori sugli spalti e 5,75 milioni di euro come incasso lordo.