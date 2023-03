Inter-Juve, formazioni ufficiali: Brozovic titolare, Allegri sceglie Soulé

Gianni Brera lo definì derby d'Italia. È la madre di tutte le partite, la più giocata in incontri ufficiali nella storia del calcio italiano

© foto di www.imagephotoagency.it

Gianni Brera lo definì derby d'Italia. È la madre di tutte le partite, la più giocata in incontri ufficiali nella storia del calcio italiano. Inter-Juventus, edizione numero 247, la 180esima in Serie A. Fischio d'inizio affidato all'arbitro Chiffi, appuntamento alle 20,45 allo stadio Meazza in San Siro. Di seguito, le formazioni ufficiali della gara.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lukaku, Lautaro. Allenatore: Inzaghi.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Soulé, Vlahovic. Allenatore: Allegri.