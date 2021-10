Inter-Juventus, le formazioni ufficiali: Calhanoglu dal 1'. Chiesa e Dybala in panchina

Sono ufficiali le formazioni di Inter-Juventus, posticipo della nona giornata di campionat. Simone Inzaghi sceglie Calhanoglu al fianco di Barella e Brozovic, considerata l’assenza forzata di Vidal. Tornano Bastoni in difesa e Darmian sulla destra, in attacco Lautaro con Dzeko. Massimiliano Allegri lascia in panchina Federico Chiesa: sull’out sinistro giocherà Bernardeschi, in attacco con Morata ecco Kulusevski. Torna Chiellini in difesa, al fianco di Bonucci e non De Ligt; preferito McKennie a Bentancur in mediana.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Locatelli; Bernardeschi; Morata, Kulusevski. Allenatore: Massimiliano Allegri.