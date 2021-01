Inter-Juventus, le formazioni ufficiali: l'ex Vidal titolare, Chiellini dopo 4 mesi torna dal 1'

Sono ufficiali le formazioni del posticipo della diciottesima giornata tra Inter e Juventus. Antonio Conte sceglie l’undici tipo, con Hakimi e Young sulle fasce. In attacco c’è la LuLa, il grande ex Vidal a centrocampo con Barella e Brozovic. Andrea Pirlo punta su Chiellini, titolare per la prima volta in campionato da settembre. A destra c’è Chiesa, preferito Rabiot ad Arthur in mediana con Ramsey sulla sinistra. Morata-Ronaldo in attacco.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lautaro, Lukaku. All.: Conte.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Frabotta; Chiesa, Rabiot, Bentancur, Ramsey; Morata, Ronaldo. All.: Pirlo.