Inter, l'AD Antonello: "Digitalbits non ha pagato, cerchiamo un nuovo sponsor"

Digitalbits, sponsor di maglia dell'Inter, non ha pagato il club nerazzurro la sponsorizzazione e la società meneghina si sta muovendo per far subentrare un nuovo sponsor. Ad annunciarlo quest'oggi, nel corso della conferenza stampa, l'amministratore delegato Alessandro Antonello: "La crisi delle criptovalute ha impattato e sta impattando i risultati del nostro club. In particolar modo, con riferimento all'accordo di sponsorizzazione con DigitalBits, i cui importi non sono stati ancora versati con motivazione che il nostro club giudica infondati. Il club ha chiesto l'adempimento del contratto sottoscritto, sospendendo la visibilità del brand su tutti i mezzi fatta eccezione per la maglia da gioco della prima squadra maschile. Attualmente sono in corso trattative per la risoluzione della vertenza, ma allo stato attuale non è possibile prevederne l'esito. Nel frattempo, la società ha già intrapreso tutte le azioni necessarie sul mercato, attivando trattative affinché il nuovo partner possa subentrare il prima possibile".

Sullo sponsor avete trovato già alternative?

"Abbiamo numerose interlocuzioni, non siamo in grado di dire quale sia il settore merceologico, è chiaro che parliamo di un asset di notevole importanza. A oggi non abbiamo ancora un settore definito, ma ci auguriamo di chiudere quanto prima questo capitolo".