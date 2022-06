Inter, l'AD Antonello: "Lukaku vuole tornare, ma va verificata la fattibilità finanziaria"

L'ad dell'Inter Alessandro Antonello, a margine della Milano Jumping Cup, ha parlato dei temi caldi di casa nerazzurra legati al mercato

L'ad dell'Inter Alessandro Antonello, a margine della Milano Jumping Cup, ha parlato dei temi caldi di casa nerazzurra legati al mercato e alla costruzione del nuovo stadio: "In questo momento Inter e Milan stanno lavorando per predisporre la documentazione integrativa al fascicolo che verrà depositato, per permettere poi lo svolgimento del dibattitto pubblico. Il comune ha nominato il responsabile, ci sono già stati contatti informali e nelle prossime serttimane avremo riunioni ufficiali. Esiste una data certa? Quello che chiediamo è di accelerare i tempi, oramai è fondamentale al di là della location l'esecuzione del progetto stadio. Vogliamo fare velocemente, sappiamo che ci sono degli aspetti formali da seguire ma la speranza è che la fase dibattimentale possa concludersi non oltre fine luglio".

Il discorso quindi si sposta sul mercato e sulle tante trattative aperte da Ausilio e Marotta.

"Oggi, in questo momento storico, è fondamentale coniugare competitività sul campo e sostenibilità economico-finanziaria. Questo è il lavoro che stiamo facendo, tutte le scelte che il club farà sul mercato saranno ispirate a questi due principi. Dovremo essere competitivi sul campo ma rispettare anche quei paletti che la UEFA sta disegnando in questo momento sul FFP, è un momento transitorio che ci porterà alle nuove regole che entreranno in vigore dal 2024/2025. Tutto si può fare, ma tenendo in considerazione la sostenibilità economico-finanziaria".

"C'è grande volontà da parte sua di tornare, va verificata la fattibilità economico-finanziaria".

"Cercheremo di farlo nei tempi corretti".