Inter, l'annuncio di Marotta: "In futuro mi vedo nella politica sportiva"

Parole di Giuseppe Marotta, ad dell'Inter, nel corso della lunga intervista a DAZN ripresa oggi dal Corriere dello Sport

TuttoNapoli.net

"Ho ricevuto molto nella mia prima fase della mia vita calcistica, quando sono partito dal basso. Adesso è giusto che anch'io dia qualcosa agli altri". Parole di Giuseppe Marotta, ad dell'Inter, nel corso della lunga intervista a DAZN ripresa oggi dal Corriere dello Sport: "I sogni li ho sempre, e anche non si riescono a raggiungere, bisogna avere la forza e la capacità di crearsene dei nuovi. Penso di essere quasi vicino ad aver dato tutto nel ruolo dirigenziale, per cui la prossima esperienza che mi piacerebbe fare, ma qui c'è ancora del tempo che ci separa (vuol dire dall'iniziarla, ndr), è quella di una mia attività politica-sportiva. Voglio dare un contributo di crescita al nostro movimento sportivo, e principalmente a quello calcistico, perché secondo me purtroppo in Italia lo sport è ancora poco apprezzato e considerato".