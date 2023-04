Inter, l'ex Calhanoglu sfida il Milan: "Non abbiamo finito". Pioggia di insulti sui social

Superato un avversario, l'Inter pensa al prossimo. Con la fortuna e la sfortuna di conoscere piuttosto bene, trattandosi dei rivali cittadini del Milan.

© foto di www.imagephotoagency.it

Superato un avversario, l'Inter pensa al prossimo. Con la fortuna e la sfortuna di conoscere piuttosto bene, trattandosi dei rivali cittadini del Milan. Chi meglio di tutti ha una certa familiarità con i colori rossoneri è Hakan Çalhanoğlu, ex dal dente avvelenato.Proprio il centrocampista turco, che dopo la vittoria in Supercoppa aveva fatto infuriare i suoi ex tifosi, manda un nuovo messaggio, questa volta più generico ma nemmeno troppo fraintendibile: "Non abbiamo ancora finito". Come prevedibile, commenti divisi: applausi dagli interisti, insulti dai milanisti.