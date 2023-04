Inter, l'importanza del 4° posto: senza Champions l'anno prossimo può perdere Barella

Nella sua miglior stagione di sempre dal punto di vista realizzativo, il centrocampista ha firmato la qualificazione dei nerazzurri ai danni del Benfica

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Inter ai piedi di Nicolò Barella. Nella sua miglior stagione di sempre dal punto di vista realizzativo, il centrocampista sardo ha firmato la qualificazione dei nerazzurri ai danni del Benfica, punito sia al Da Luz che al Meazza. Una doppia prestazione da MVP - titolo che però è stato attribuito dalla UEFA a Bastoni all'andata e a Lautaro al ritorno - che certifica quanto l'ex Cagliari possa valere a livello internazionale. Campione d'Europa non per caso, accantonati gli umori e gli sbuffi Barella è del resto uno dei migliori centrocampisti del panorama continentale.

Così, è inevitabile che in Viale della Liberazione se lo vogliano tenere stretto. Con un piccolo problema: in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League, scrive il Corriere dello Sport, queste potrebbero essere le ultime gare di Barella in nerazzurro. C'è da tempo il Liverpool, di recente anche il Paris Saint-Germain che sul piatto mette tanti soldi più l'attualmente juventino Paredes. Nessuno in dirigenza pensa a una cessione: dovesse rendersi necessaria, però, sarebbe doveroso valutarla.