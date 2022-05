Inter, la delusione non ferma la passione: già 15mila abbonamenti in una settimana

Altro che delusione, i tifosi dell'Inter sono pronti a ripartire, vicini alla squadra anche nella prossima stagione.

Altro che delusione, i tifosi dell'Inter sono pronti a ripartire, vicini alla squadra anche nella prossima stagione. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, la campagna abbonamento dei nerazzurri avrebbe già raggiunto quota 15 mila adesioni in una sola settimana. Secondo le previsioni della società nerazzurra, visti i tempi rapidissimi di acquisto, in pochi giorni si potrebbe toccare il tetto dei 40mila abbonati per l'annata a venire.