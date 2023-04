Inter, la teoria di D'Ambrosio: "Ottima stagione, siamo stati gli unici a vincere un trofeo"

Dopo il successo sull'Empoli, il difensore dell'Inter Danilo D'Ambrosio ha parlato ai microfoni della tv ufficiale nerazzurra

Dopo il successo sull'Empoli, il difensore dell'Inter Danilo D'Ambrosio ha parlato ai microfoni della tv ufficiale nerazzurra: "Serviva un segnale e l'abbiamo dato. Una prestazione ottima: in campionato non riuscivamo a fare punti da un po', quelli di oggi sono molto importanti".

Questa stagione, da negativa, può diventare indimenticabile: ne siete consapevoli?

"Non è una stagione negativa: abbiamo vinto un trofeo, e siamo l'unica squadra italiana ad averlo fatto per ora. Siamo in semifinale di Coppa Italia, tra quindici giorni ci giochiamo una finale importantissima. Siamo nella fase decisiva della stagione, dobbiamo risparmiare energie e compattarci: in campionato dobbiamo fare di più, ma le occasioni da gol non sono mai mancate. È vero che se non la butti dentro non segni, ma tendo sempre a vedere il bicchiere mezzo pieno e dico che, anche se non hanno fatto gol di recente, gli attaccanti sono stati fondamentali".