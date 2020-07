"Inter, la tovaglia no!", tifosi nerazzurri contro la nuova seconda maglia approvata dal club

"Inter, no: la tovaglia no!". Di spalla l'edizione odierna di Tuttosport pone l'accento sulla pessima accoglienza ricevuta dalla nuova seconda maglia dell'Inter, le cui prime immagini sono trapelate nelle ultime ore. Dopo le strisce a zig-zag della prima divisa, la trama a linee orizzontali e verticali non è andata giù a molti tifosi nerazzurri, che l'hanno paragonata ad una tovaglia.