Inter, ladri al Suning Training Centre: tra la refurtiva un'idropulitrice ed una macchina per il caffè

Malviventi operanti ad Appiano Gentile: come riporta il giornale di Como, dei ladri sono entrati in azione anche ad Appiano Gentile, dove tra gli episodi si è segnalato anche un furto in casa dell'Inter: ignoti, nella notte tra domenica 20 e lunedì 21 ottobre, hanno sfruttato il buio e l'area verde situata alle spalle del Suning Training Centre. Senza farsi notare i ladri avrebbero raggiunto una zona esterna dove erano stati lasciati alcuni attrezzi da lavoro utilizzati dagli operatori, sotto una tettoia, e si sono quindi impossessati di un piccolo tosaerba, di un'idropulitrice e di una macchinetta usata per preparare il caffè. Difficile quantificare il valore della refurtiva che, in ogni caso, risulta abbastanza contenuto.