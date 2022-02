Inter, Lautaro non convince più: Inzaghi gli preferirà Sanchez col Liverpool?

Quello di domani potrebbe essere il debutto stagionale da titolare di Alexis Sanchez in Champions League. Secondo La Gazzetta dello Sport infatti il cileno resta in vantaggio su Lautaro Martinez per far coppia con Edin Dzeko contro il Liverpool, pur rimanendo aperto il ballottaggio. Il Nino Maravilla in questo avvio di 2022 è sembrato in forma fisicamente e mentalmente, al contrario del Toro che sta vivendo un momento di appanamento e che quindi potrebbe rifiatare nel big match contro i Reds.