Inter-Lazio, le formazioni ufficiali: Inzaghi fa turnover in attacco, Sarri ritrova Immobile

© foto di www.imagephotoagency.it

Scontro diretto Champions, con un peso specifico altissimo sulla festa scudetto del Napoli. Alle 12,30 a San Siro l'Inter ospita la Lazio: i nerazzurri sono tornati al successo in quel di Empoli, ma al Meazza non vincono in campionato dal 5 marzo. I biancocelesti vengono invece dalla sconfitta interna col Torino e puntano all'allungo decisivo per l'Europa che conta. Arbitra Guida di Torre Annunziata, di seguito le formazioni ufficiali.

Simone Inzaghi per la prima volta lascia fuori Gagliardini nell'affrontare la sua ex. Confermata la coppia di campionato Lukaku-Correa, solo panchina per Lautaro.

Maurizio Sarri ritrova Immobile e Cataldi dal primo minuto: Felipe Anderson preferito a Pedro in attacco. Si ricompone la coppia difensiva Casale-Romagnoli.

INTER (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Correa.

Allenatore: Inzaghi.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Allenatore: Sarri.