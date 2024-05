Inter-Lazio, le formazioni ufficiali: Tudor sceglie Castellanos e Provedel, Inzaghi coi titolari

Sono ufficiali le scelte degli allenatori per il match di San Siro tra Inter e Lazio, valido per la 37esima giornata di Serie A

Sono ufficiali le scelte degli allenatori per il match di San Siro tra Inter e Lazio, valido per la 37esima giornata di Serie A. Mister Simone Inzaghi scende in campo con i titolarissimi per continuare lo staordinario cammino in campionato, dall'altro lato Igor Tudor si affida a Provedel tra i pali e a Castellanos in avanti per alimentare le speranze del sogno Champions League.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi.

LAZIO (3-4-2-1): Provedel; Patric, Casale, Gila; Marusic, Vecino, Rovella, Pellegrini; Kamada, Zaccagni; Castellanos. All. Tudor.