Inter, le parole di Tuchel complicano Pavard? Piace un difensore seguito anche dal Napoli

© foto di www.imagephotoagency.it

Ulteriori passi in avanti per il possibile arrivo di Benjamin Pavard all'Inter. Il difensore nonostante le parole di Tuchel anche oggi non si è allenato col Bayern Monaco ed in casa nerazzurra c'è un crescente ottimismo in merito al sua arrivo. Anche perché i bavaresi stanno portando avanti con successo la trattativa col Chelsea per Chalobah, sostituto designato del francese.

La giornata buona per l'arrivo di Pavard in nerazzurro potrebbe essere lunedì, con le parti che continueranno a curare i dettagli dell'operazione nel fine settimana. L'alternativa, in caso di intoppi ad oggi non previsti, resta sempre Perr Schuurs del Torino.