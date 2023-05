Inter, le ultime di Sky: Inzaghi fa riposare quasi tutti i big, davanti Lukaku-Correa

Le ultime in casa Inter arrivano direttamente da Sky Sport.

Le ultime in casa Inter arrivano direttamente da Sky Sport. Dietro potrebbe riposare Acerbi con de Vrij titolare. A sinistra Gosens in vantaggio su un Dimarco che deve forse rifiatare. A destra invece c'è Bellanova in pole e in mediana giro di riposo sia per Calhanoglu che per Brozovic In attacco abbiamo spesso assistito alle coppie consolidate: Lautaro e Dzeko o Lukaku e Correa. Si poteva pensare al ritorno della LuLa ma da Appiano si dice che con il belga, a Napoli, ci sarà Correa