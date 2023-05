Inter, le ultime su Gosens dopo i controlli di oggi: ipotesi di rientro col Napoli

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tmw, la risonanza magnetica ha escluso complicazioni.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ultimissime da casa Inter per quanto riguarda Robin Gosens. Oggi l'esterno nerazzurro si è sottoposto a nuovi controlli dopo la lussazione della spalla destra rimediata contro la Lazio e subito ridotta negli spogliatoi di San Siro. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tmw, la risonanza magnetica ha escluso complicazioni e adesso quindi seguirà il percorso di recupero: Gosens sarà sicuramente out sia domani a Verona, sia contro la Roma, ma è improbabile anche la sua presenza contro il Milan nell'andata dell'euroderby di Champions League (si spera nella gara di ritorno, in programma il 16 maggio o quantomeno per la sfida in campionato col Napoli del 21 maggio).

I tempi di recupero. In casi normali, per questo tipo di infortunio, servirebbero 20 giorni di immobilizzazione più altri 20 di recupero. Nel caso di Gosens, quindi di uno sportivo di alto livello, le tempistiche ovviamente potrebbero ridursi ma in casa Inter non si vuole giustamente correre rischi: in caso di ricadute, infatti, si dovrebbe ricorrere all'operazione ed a tempi di recupero decisamente più lunghi.