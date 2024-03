Inter, le ultime sugli indisponibili: in quattro restano fuori, salteranno il Napoli

L'Inter prepara la prossima sfida di campionato contro il Napoli provando a lasciarsi alle spalle l'amarezza per l'eliminazione in Champions League

Ieri hanno lavorato a parte gli infortunati Arnautovic, Cuadrado, Sensi e Carlos Augusto. Come riferito dal Corriere dello Sport quest'oggi, sarà quasi impossibile recuperare il brasiliano, destinato a tornare dopo la sosta senza che ci sia alcuna necessità di affrettare i tempi rispetto all’elongazione muscolare al soleo della gamba destra.