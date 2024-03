Inter, le ultime verso il Napoli: out due titolari, cambi in mediana per Inzaghi

Smaltire le scorie fisiche della trasferta del Wanda Metropolitano, Inzaghi studia le alternative soprattutto in mediana

Una stagione sfiancante, il finale amaro del Wanda Metropolitano ma uno Scudetto da conquistare quando ormai il traguardo appare più vicino che mai visto il distacco dal secondo posto. Adesso c'è la sfida di San Siro con il Napoli, Simone Inzaghi studia la formazione iniziale da opporre a quella di Francesco Calzona anch'essa delusa dalla Champions League per l'eliminazione con il Barcellona agli ottavi di finale.

Smaltire le scorie fisiche della trasferta del Wanda Metropolitano, Inzaghi studia le alternative soprattutto in mediana come riferito da Gazzetta dello Sport. Stanchi sia Calhanoglu che Mkhitaryan che sono apparsi un po' stanchi nell'ultimo impegno, per questo motivo contro i campioni d'Italia in carica possibile maglia da titolare sia per Asllani che per Frattesi.