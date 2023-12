Inter-Lecce, le formazioni ufficiali: Arnautovic-Thuram dal 1'. Una novità per D'Aversa

Simone Inzaghi ritrova De Vrij e Sanchez, che vanno in panchina.

Rispondere alla Juventus di Allegri e tornare a più quattro sui bianconeri. È questo l'obiettivo dell'Inter, che torna in campo a San Siro pochi giorni dopo il ko in Coppa Italia contro il Bologna e vuole godersi un Natale di serenità nonché vantaggi in classifica. Il Lecce, imbattuto in trasferta nelle ultime due giornate di campionato, prova a confermare il proprio buon rendimento lontano dalle mura amiche del Via del Mare - 5 pareggi e 2 sconfitte fuori casa finora per i salentini - magari cercando una clamorosa vittoria. Fischio d'inizio alle 18 al Meazza, affidato al signor Matteo Marcenaro della sezione di Genova.

Simone Inzaghi ritrova De Vrij e Sanchez, che vanno in panchina. In attacco c'è Marko Arnautovic con Thuram data l'assenza forzata di Lautaro: Bisseck preferito a Pavard come braccetto di destra. A centrocampo tornano i titolarissimi. Roberto D'Aversa apporta una sola novità rispetto all'undici di partenza che ha battuto il Frosinone: Joan Gonzalez riprende il suo posto in mezzo al campo al posto di Blin.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Arnautovic. All. S. Inzaghi.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Gonzalez, Oudin; Strefezza, Piccoli, Banda. All. D'Aversa.