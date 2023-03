Inter-Lecce, le formazioni ufficiali: Brozovic in panchina, torna Umtiti dal 1'

Sono ufficiali le formazioni di Inter-Lecce, match valido per la 25ª giornata di Serie A.

Sono ufficiali le formazioni di Inter-Lecce, match valido per la 25ª giornata di Serie A. Fischio d'inizio alle 18, affidato all'arbitro Manganiello. Di seguito le formazioni ufficiali.

Simone Inzaghi sceglie Dzeko per fare coppia con Lautaro in attacco. Torna titolare Barella a centrocampo: Mkhitaryan vince il ballottaggio con Brozovic, in regia c'è Calhanoglu. Marco Baroni ritrova Umtiti ma perde Baschirotto per squalifica: c'è Tuia. Ceesay centravanti con il supporto di Strefezza e Di Francesco. Maleh preferito a Blin a centrocampo.