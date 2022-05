Inter limitata sul mercato? Deve chiudere con 80mln in attivo e 15% di taglio stipendi

L'edizione odierna di Repubblica fa il punto sul futuro del mercato dell'Inter, partendo però dalle casse nerazzurre

L'edizione odierna di Repubblica fa il punto sul futuro del mercato dell'Inter, partendo però dalle casse nerazzurre. I nerazzurri, come Milan, Roma, Juventus e altri 26 club, discutono di un settlement agreement leggero per il prossimo biennio ma il problema è anche in questo mercato. Perché l'Inter dovrà chiudere la sessione con 80 milioni di attivo tagliando gli stipendi del 15 per cento.