Inter-Lukaku, Dumfries può essere la chiave per convincere il Chelsea

La Gazzetta dello Sport di oggi fa il punto sulla trattativa Lukaku-Inter. Il belga vuole fortemente tornare in nerazzurro

La Gazzetta dello Sport di oggi fa il punto sulla trattativa Lukaku-Inter. Il belga vuole fortemente tornare in nerazzurro, il club non ha però gli argomenti economici necessari per accontentare il Chelsea che solo un anno fa lo ha acquistato per 115 milioni di euro. Il centravanti non rientra nei piani di Thomas Tuchel ma i londinesi non possono permettersi di sperperare un investimento tanto oneroso. Entra in gioco la soluzione della contropartita e secondo quanto riportato dalla rosea il Chelsea sarebbe interessato a Denzel Dumfries, che l'Inter valuta 40 milioni di euro.