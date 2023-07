Inter-Lukaku, è finita: il club si ritira dalla trattativa, l'ha già comunicato al belga

L'Inter ha interrotto la trattativa con il Chelsea per riportare Romelu Lukaku a Milano.

L'Inter ha interrotto la trattativa con il Chelsea per riportare Romelu Lukaku a Milano. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW si chiude dunque in via definitiva l'avventura del centravanti belga con i nerazzurri, con lo stesso attaccante che nella notte aveva provato a ricucire il rapporto con il club telefonando a Piero Ausilio. Il direttore sportivo ha però spiegato che il comportamento avuto nelle ultime ore non è andato giù all'Inter e non c'era più tempo per fare marcia indietro.

Apertura alla Juve non è andata giù.

L'Inter, riporta invece Sky Sport, ha contestato al giocatore il fatto che abbia iniziato a dialogare con la Juventus già prima della finale di Champions League di Istanbul, oltre ad aver mandato messaggi indiretti anche al Milan. Nelle scorse ore Lukaku non ha poi risposto ai compagni né al club dopo l'accordo con il Chelsea, facendo infuriare il club nerazzurro.

Le alternative.

L'ormai ex numero 90 dell'Inter rappresenta dunque il passato, il giocatore è stato avvisato e presto verrà avvisato anche il Chelsea, con i nerazzurri che ritireranno l'offerta. Adesso Marotta e Ausilio si metteranno sulle tracce di profili alternativi, in modo da rinforzare il reparto avanzato in vista della prossima stagione.