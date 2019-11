Inter, Lukaku: "In Italia tanti hanno detto voler vincere scudetto, ma non è mai successo..."

Romelu Lukaku, attaccante dell'Inter, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport e, tra i tanti temi, ha parlato anche della possibilità di vincere lo scudetto: "Dobbiamo pensare a una partita alla volta, una alla volta. In Italia in questi anni tanti hanno detto di voler vincere il campionato, ma non è mai successo (sottintende perché ha sempre vinto la Juventus, ndr). Ecco perché dico: pensiamo solo al Torino. Razzismo? Il razzismo nel mondo del pallone non è qualcosa che si può negare. Bisogna essere diretti, agire in modo duro, come succede in Inghilterra. Tra il campo e la vita di tutti giorni qui da voi c’è una grande differenza, a Milano sto benissimo. Per questo bisogna essere duri".