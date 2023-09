Inter mai così vicina alla cessione, Raine Group trova un acquirente: palla a Zhang

La deadline resta quella del 20 maggio 2024, data in cui bisognerà decidere se saldare il debito, rifinanziare oppure cedere.

Tuttosport non ha dubbi: l'Inter non è mai stata così vicina alla cessione. Il quotidiano assicura che la banca d'affari Raine Group, che ha il mandato di trovare un acquirente per il club nerazzurro, avrebbe trovato un fondo medio-orientale interessati all'acquisizione del club e disposto ad accontentare le richieste economiche di Suning. Raine sente di essere vicina al rettilineo finale, ma bisogna fare i conti con la volontà di Steven Zhang che vorrebbe tenersi l'Inter per sfruttare l'onda lunga data dalla super-Champions e del nuovo Mondiale per club ideato dalla FIFA.

Deadline fissata per il 20 maggio 2024

In quel caso ci sarebbe ovviamente da rifinanziare il debito con Oaktree con gli interessi che si impennerebbero. Ma se l'acquirente si dimostrasse serio, tutto potrebbe cambiare: la deadline resta quella del 20 maggio 2024, data in cui bisognerà decidere se saldare il debito, rifinanziare oppure cedere.