Inter, Marotta: "A gennaio subito sfida importante col Napoli. Dobbiamo capire una cosa"

L'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato a margine di un evento a Milano, affrontando vari argomenti, a partire dal sorteggio di Champions League che vedrà i nerazzurri di fronte al Porto agli ottavi: "Sulla carta potrebbe essere anche favorevole ma abbiamo massimo rispetto per il Porto, una squadra imprevedibile e giocheremo la gara di ritorno in casa loro".

Credete ancora allo scudetto? "Il campionato, come dicono tutti, sarà anomalo. Quando riprenderemo a gennaio con l'importante sfida contro il Napoli ci saranno ancora 25 giornate da giocare, con 75 punti in palio. Il cammino fino a oggi è costellato da queste 4 sconfitte fuori casa, sono tante per l'Inter. Dobbiamo capire da dove viene la differenza sostanziale tra le gare che giochiamo in casa e quelle che giochiamo in trasferta".