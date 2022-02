Inter, Marotta ammette: "Nuove proprietà sostenibili, non ci sono più mecenati!"

L'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato a un evento all'Università Bocconi in merito alle proprietà straniere nel calcio italiano: "Oggi la sostenibilità viene prima del risultato, è un principio che dà vita alle società sul lungo termine e deve essere mantenuto, nonostante le divergenze con le passioni dei tifosi. L’arrivo delle proprietà straniere in questo senso è stato importante, perché ha cambiato il modello di business che nel nostro Paese vedeva al centro il mecenatismo e la generosità degli imprenditori. Penso che tutti abbiamo un obiettivo comune, che è quello di proporre un prodotto che sia interessante. Per questo dico che la litigiosità è inutile e dannosa, il mio auspicio è che tutti capiscano che alla fine il core business è il gioco".