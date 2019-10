Inter, Marotta appoggia Conte: "Siamo con lui. Puntelleremo la rosa"

Dopo la puntualizzazione di Zhang ("Un grande progetto non si costruisce in un giorno"), Beppe Marotta dà man forte ad Antonio Conte, che nel post-partita di Parma aveva chiesto rinforzi in grado di allungare la rosa. Queste le parole dell'ad in conferenza stampa: "Nello sport non ci pone nessun limite. L'obiettivo chiaro di inizio stagione era quello di creare un modello vincente che prevedesse gradualmente il ritorno alla vittoria. Serve quindi un intento comune che passa dal lavoro e dal sacrificio. Valori che abbiamo trovato in Conte. Lui ama più di tutti il suo lavoro, sono venuti meno tanti giocatori e di conseguenza si è trovato in difficoltà. Siamo con Antonio, sappiamo che il momento è di emergenza, c'è il rispetto finanziario che dobbiamo tener presente. Condividiamo comunque il pensiero del mister di puntellare questa rosa, comunque idonea per competere con gli obiettivi prefissati".