Inter, Marotta difende Lautaro: "Valutiamolo per quanto fatto prima di Napoli"

Prima della sfida contro la Sampdoria, l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Le parole di Conte sono uno stimolo, condiviso da tutti. Ci sono 39 punti a disposizione e può succedere di tutto sia davanti che dietro. Da stasera bisogna essere carichi e motivati perchè tre punti eventuali contro la Samp possono essere un bel viatico per il prosieguo del campionato".

Lautaro distratto dalle voci di mercato?

"Lautaro che sia oggetto di attenzioni di mercato è risaputo perchè ha fatto un inizio di stagione straordinario, è giovane e ha qualità. Abbiamo detto più volte che l'Inter è una società che non intende vendere i suoi giocatori e, se il giocatore non vuole andar via, ce lo teniamo stretto. Al di là di questo dopo tre mesi ci vuole la tranquillità di aspettare tempi migliori per i calciatori, una partita da sola non fa testo. Non credo si debba valutare per la prestazione col Napoli, ma per quanto fatto prima".