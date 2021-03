Inter, Marotta dimesso dall'ospedale dopo 10 giorni

Buone notizie in casa Inter sul fronte Coronavirus. Infatti dai tamponi effettuati ieri non sono emersi nuovi casi di positività e secondo quanto riportato da Gazzetta.it l'amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta ha lasciato l'Humanitas di Rozzano dove era ricoverato dallo scorso 11 marzo. Netto miglioramento per il dirigente, che proseguirà ora la convalescenza a casa.