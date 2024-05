Inter, Marotta: "Oggi giornata tremenda per quello che stiamo vivendo dal lato finanziario"

L'Inter e il suo presidente Steven Zhang stanno vivendo una situazione finanziaria poco serena. Ne ha parlato così Beppe Marotta

L'Inter e il suo presidente Steven Zhang stanno vivendo una situazione finanziaria poco serena. Così l'amministratore delegato dei nerazzurri Beppe Marotta ne ha parlato al al convegno dal titolo Sport, giovani e valori: "Ringrazio per l’invito, sono onorato anche se purtroppo ci sono solo virtualmente. Noli è una città che conosco molto bene, avendo una casetta a Varigotti, e mi sarebbe piaciuto essere presente fisicamente. Oggi è una giornata tremenda tra la preparazione della gara di domani e per quello che stiamo vivendo sotto il carattere finanziario. Mi dispiace molto perché avrei avuto piacere ad essere lì”.

La carriera: "La mia è stata una vita con più cose belle sotto l’aspetto sportivo e professionale. Ci metto tanta passione e ho ottenuto delle gran belle soddisfazioni. Questo è ‘l’effetto C’, circostanze favorevoli per arrivare al successo, un elemento importante. Ma comunque è sinonimo di ‘Competenza’. Il miracolo in ambito sportivo viene usata spessissimo ma non ho avuto nulla di miracoloso. Le vittorie sono ottenute per qualcosa di programmato".