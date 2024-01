Inter, Marotta: "Rispedisco al mittente le accuse di favoritismo! Primi con merito"

Beppe Marotta, ad dell'Inter, ha parlato ai cronisti presenti presso l'Assemblea di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni riportate da TMW

TuttoNapoli.net

Beppe Marotta, ad dell'Inter, ha parlato ai cronisti presenti presso l'Assemblea di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni riportate da TMW: "Sono qui per fare un consultivo. Al termine del girone d'andata è giusto fare il punto, riconoscendo i meriti dell'Inter, di essere primi meritatamente per una cultura del lavoro applicata in modo intenso, per un lavoro di società e giocatori e per i meriti della nostra tifoseria. Le statistiche aiutano a valutare oggettivamente i fatti. Questo depone per dire che siamo autorevolmente in testa alla classifica".

Polemiche sul VAR.

"Le polemiche - meglio, le critiche - devono investire il calcio italiano e bisogna accettarle. Il VAR è stato evocato da tutti. Non è stato preso come uno strumento per debellare gli errori degli arbitri, ma per ridurli. Poi ogni società deve mettere i pro e i contro a fine stagione. La soggettività esiste e gli errori anche. Poi credo che alla fine del campionato vincerà la squadra migliore".

È stato detto, sottintendendo cose molto gravi, che l'Inter ha un bravissimo dirigente...

"Non voglio fare polemiche commentando queste dichiarazioni capziose. Lungi dal pensare che l'Inter sia condizionata da favoritismi, rispedisco queste dichiarazioni al mittente. Il lavoro è fatto da una squadra che ha alle spalle una società forte. Siamo primi meritatamente: essere campioni d'inverno, però, è come la vittoria di Pirro. Conterà essere primi a maggio. Ora lo siamo meritatamente. Mi pare che anche ieri ci siano stati altri errori arbitrali per altre squadre".

C'è stato un eccesso dei toni nel commentare gli episodi dell'Inter?

"Sono nel calcio da più di 40 anni e ogni anno si parla di favori per questa o quella società. Si fa polemica anche col VAR. Fa parte del gioco. Noi oggi siamo la lepre e la lepre deve essere capace di schivare le fucilate dei cacciatori".