Inter, Marotta svela il retroscena su CR7: "Non ero d'accordo sull'acquisto. Vi spiego”

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Dazn dell'acquisto di Cristiano Ronaldo ai tempi della Juventus: "Sull'operazione di Cristiano Ronaldo in parte non mi trovavo d'accordo. Non si può discutere sul campione e sul personaggio, ma come operazione dal punto di vista finanziario ed economico era molto impegnativa. Era quello il mio aspetto valutativo. In ogni caso, non è stato quello l'elemento di rottura con la Juventus. Semplicemente era terminato un ciclo".