Inter-Milan, formazioni ufficiali: ancora out Eriksen, c'è Leao titolare

Tempo di derby per Inter e Milan che alle ore 18 si affronteranno a San Siro per la stracittadina milanese. Una partita che dirà molto ai due allenatori, con Antonio Conte che si affida a Lautaro e Lukaku in attacco, lasciando ancora una volta fuori Christian Eriksen a centrocampo. Stefano Pioli ritorna invece Zlatan Ibrahimovic dal 1', dopo lo stop dello svedese dovuto al Covid-19. Queste le formazioni ufficiali della sfida:

Inter (3-4-1-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Vidal, Brozovic, Perisic; Barella; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli.