Inter-Milan, formazioni ufficiali: out Ibrahimovic, c'è Giroud

Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Milan, big match della 24ª giornata di Serie A. In palio non solo la supremazia cittadina ma punti importantissimi per la corsa al titolo. Nerazzurri senza Correa, rossoneri senza Ibrahimovic e Rebic ma recuperano Tomori, che però parte dalla panchina.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessie, Leao; Giroud.