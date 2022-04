Inter-Milan, le formazioni ufficiali: Darmian e Correa titolari. Ancora Saelemaekers dal 1'

Sono ufficiali le formazioni del derby di ritorno della semifinale di Coppa Italia (andata finita 0-0) tra Inter e Milan, calcio d'inizio alle ore 21.

TuttoNapoli.net

© foto di DANIELE MASCOLO

Sono ufficiali le formazioni del derby di ritorno della semifinale di Coppa Italia (andata finita 0-0) tra Inter e Milan, calcio d'inizio alle ore 21. Inzaghi punta sul tandem formato da Correa e Lautaro Martinez, a centrocampo invece c'è Darmian a destra con Perisic a sinistra, mentre in mezzo sono confermati Barella e l'ex Calhanoglu al fianco di Brozovic. Tutto confermato anche in difesa con De Vrij centrale nella difesa a tre. Il Milan risponde con Giroud come punta centrale supportato da Leao e Saelemaekers, preferito a Messias, sulle fasce e Kessié trequartista centrale. Bennacer affianca Tonali in mezzo al campo, mentre dietro Tomori-Kalulu sono i due centrali.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Çalhanoglu, Perisic; Lautaro Martínez, Correa

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernández; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessié, Leao; Giroud.