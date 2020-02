Inter-Milan, le formazioni ufficiali: out Eriksen, Ibra c'è

Sale l'attesa per il derby di Milano: comunicate le formazioni ufficiali. L'Inter per l'aggancio alla Juventus al primo posto, il Milan per il sesto posto e per continuare la risalita in classifica. Antonio Conte sceglie sempre il 3-5-2 e tiene Eriksen in panchina: a far coppia con Lukaku dal 1' stasera c'è Sanchez. In difesa, invece, Godin vince il ballottaggio con D'Ambrosio; in porta ancora Padelli. Per Pioli, è 4-4-1-1: Ibrahimovic dal primo minuto e alle sue spalle Calhanoglu.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Inter (3-5-2): Padelli; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Sanchez, Lukaku.



Milan (4-4-1-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Rebic; Calhanoglu; Ibrahimovic.