Inter, Mkhitaryan avvisa il Napoli: "Faremo di tutto per batterlo, è una gara importantissima!"

Ai microfoni di SportMediaset, è intervenuto il centrocampista dell'Inter Henrik Mkhitaryan che al termine del ritiro di Malta si è così espresso

Ai microfoni di SportMediaset , è intervenuto il centrocampista dell'Inter Henrik Mkhitaryan che al termine del ritiro di Malta si è così espresso: "Dobbiamo prepararci bene e ripartire fortissimo. Sappiamo che è molto importante la prima partita col Napoli: dobbiamo fare di tutto per vincerla. Se ci riusciremo resteremo nella lotta per i primi posti".

Quale la sua posizione preferita? "A me interessa giocare, non importa dove. Voglio dare il mio contributo, aiutare la squadra e giocare ancora di più per raggiungere gli obiettivi. Dzeko? Speriamo che aiuterà la squadra ancora di più, è fortissimo. Per me è un maestro, lo conosco da tre anni. Non è cambiato, migliora solamente. Speriamo di averlo altri anni qui, è importante per noi".

La gara col Napoli alla ripresa? "E' presto per parlare di questa sfida, ma abbiamo tutto nella testa, sappiamo quanto sia importante. Dobbiamo fare tutto per vincere quella e pure quelle successive. Il mio obiettivo per il 2023 è vincere trofei con l'Inter".