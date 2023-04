Inter-Monza, le formazioni ufficiali: Asllani dal 1', in attacco Lukaku-Correa

Sono ufficiali le formazione di Inter-Verona, anticipo delle 20.45 della 30ª giornata di Serie A.

Sono ufficiali le formazione di Inter-Verona, anticipo delle 20.45 della 30ª giornata di Serie A. Inzaghi opera un certo turnover rispetto al 2-0 di Lisbona: in attacco torna la Lukaku-Correa, coppia delle ultime uscite in campionato. Rifiata Acerbi: in difesa tocca De Vrij. Palladino ritrova Caldirola in difesa, Colpani vince il ballottaggio con Caprari sulla trequarti. Mota Carvalho torna a disposizione ed è subito preferito a Petagna come centravanti.